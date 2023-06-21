بعد قرار اعتبار السبائك الأقل من 100جرام مشغولات ذهبية.. كم تبلغ «المصنعية»؟

ما هي قيمة المصنعية وضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية أقل من 100 جرام؟، سؤال حاز اهتمام الكثيرين خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اعتبار السبائك الأقل من 100 جرام بأنها مشغولات ذهبية، وهو القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، والمقرر بدء تطبيقه فعليا اعتبارا من الغد.

ضريبة القيمة المضافة على السبائك

وأوضحت مصادر في الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعني أن أوزان السبائك التي حددها قرار وزير التموين سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها وفقا لمصنعية الجرام، مشيرة إلى أنه دائما ما تكون مصنعية المشغولات أعلى من مصنعية السبائك، وبعد قرار الوزير ستصبح مصنعية السبائك وزن 100 جرام فأقل هي نفس ما يتم تطبيقه على مصنعية المشغولات الذهبية.

وأشارت المصادر، إلى أن السبائك ذات وزن 100 جرام فأقل سيطبق عليها المصنعية عند البيع أو الشراء باعتبارها مشغولات ذهبية وستعامل معاملة الحُلي والأساور والسلاسل وغيرها من أشكال مشغولات الذهب المختلفة.

ضريبة القيمة المضافة

وتابعت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»: «السبائك يفترض أنها خام، والمعمول به أن الخام لا يُطبق عليه قيمة مضافة ولا ضريبة لأنه من مدخلات الإنتاج، وبعد قرار الوزير ستطبق المعاملة الضريبة على السبائك قليلة الوزن بسبب أنها تعتبر مشغولات ذهبية طبقا للقرار الوزاري».

ونوهت المصادر، بأن ضريبة القيمة المضافة تبلغ نسبة 14% من قيمة مصنعية الجرام وليس من ثمن السبيكة أو المشغولات ككل، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على جرام السبيكة تبلغ 11 جنيها بالنسبة لعيار 24.