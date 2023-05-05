هل تتراجع أسعار الذهب بعد انخفاض الطلب على السبائك والجنيهات؟.. الشعبة تجيب

تراجع الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية خلال الأسبوع الماضي، ما انعكس بدوره على استقرار سعر الذهب في مصر، رغم ارتفاع أسعاره عالميا، وفقا لما قاله سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، لـ«الوطن».

هدوء في سوق الذهب

وأكد «عبد الحكيم»، أن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الهدوء في سوق الذهب، وذلك بعد التأكيد مرارا وتكرارا على أن أسعار الذهب حاليا في مصر مبالغ فيها، ولا علاقة لها بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وصول عيار 21 لأكثر من 2800 جنيه قبل أيام.

من جانبه، قال ناجي نجيب عضو شعبة الذهب، أن الأسعار حاليا في السوق مستقرة منذ أكثر من يومين، متوقعا أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الذهب عيار 21 حاليا في حدود 2635 جنيها تقريبا، وسيتراجع إلى نحو 2100 جنيه خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا 40 دولار

وأكد «نجيب» لـ«الوطن»، أن السوق المصرية تتخلف تمام عن السوق العالمية، ورغم ارتفاع اسعار الذهب عالميا بنحو 40 دولارا للأوقية، تراجعت أسعار الذهب في مصر، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى حالة العرض والطلب، وأنه كلما زاد الطلب ارتفع السعر، مؤكدا أن السبائك والجنيهات الذهبية كان عليها طلب كبير في الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب.

الذهب يسجل 2048 دولارا للأوقية

ووفقا لما نشرته «رويترز»، فإن أسعار الذهب عالميا سجلت نحو 2048 دولارا للأوقية (الأونصة)، إذ ارتفع الذهب بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، في زيادة هي الأعلى منذ شهرين تقريبا في ظل الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

أسعار الذهب فى مصر

وسجل الذهب فى مصر اليوم نحو 2988 جنيها للشراء للجرام عيار 24، وسجل الذهب عيار 21 نحو 2635 جنيهًا للبيع، و2615 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2258 جنيهًا للبيع، والشراء 2241 جنيهًا.