تسليم 100 قرض و20 منفذا غذائيا لمواطني الغربية ضمن «حياة كريمة»

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بمركز شباب قليب إبيار، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتورة سيمون عبد الناصر ومهندسة هنا طلبة، محاسن راشد من التحالف الوطني، أيه شقرف مؤسسة حياة كريمة وعبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان.

تسليم منافذ وقروض

وخلال الفاعلية سلم المحافظ 20 منفذا غذائيا مجهزة بكافة المواد الغذائية، إلى جانب تسليم 100 قرض بقيمة 30 ألف جنيه وبإجمالي 3 ملايين جنيه لعدد 100 أسرة، سيتم سد نصفها على 20 شهرا والباقي دون رد، كما أعطى المحافظ شارة البدء لتوزيع 1000 كيلو من اللحوم البلدية، وذلك ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق» للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

تطوير الريف

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فعاليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية؛ من أجل توفير كافة الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.

وأشاد «رحمي» بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

يذكر أن فاعليات اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان؛ بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.