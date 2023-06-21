الجمهور بعد عرض أول حلقتين من «ريفو 2» على «Watch IT»: بداية مبهرة

طرحت منصة Watch IT الإلكترونية أول حلقتين من الجزء الثاني لمسلسل «ريفو»، على منصتها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل خلال العام الماضي، ومن المقرر أن تذاع حلقتين من المسلسل المكون من 10 حلقات في تمام الساعة العاشرة، الأربعاء من كل أسبوع.

ردود أفعال إيجابية من الجمهور

وحصدت الحلقين الأولى والثانية من مسلسل «ريفو» ردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد ساعات من طرحها على منصة Watch IT الإلكترونية، وتتابعت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي «اتفرجت على أول حلقتين.. تحفة»، «بتفرج وشكلها بداية مبهرة»، بينما أضاف آخر: «أخيرا.. أحلى مسلسل».

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»

وتتابع أحداث «ريفو 2» رحلة مريم (ركين سعد) والتي يساعدها أعضاء الفرقة الأربعة، لمعرفة التفاصيل المفقودة بين والدها ووالدتها المصابة بمرض الزهايمر، حيث تحاول أن تجعلها تستعيد جزء من ذاكرتها من خلال زيارة شاليه والدها القديم في الإسكندرية، ولكن الرحلة تكشف العديد من المفاجآت.

ويجمع الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن وحسن أبو الروس، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.