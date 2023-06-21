هل امتلاك حيازة زراعية يحرم الأسرة من بطاقة التموين؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن امتلاك الأسرة حيازة زراعية، يؤدي إلى توقف بطاقة التموين في بعض الحالات واستمرار عمل البطاقة في صرف السلع والخبز في حالات أخرى، موضحا أن الأمر يترتب على مساحة الحيازة.

إيقاف بطاقة التموين

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه المساحة الزراعية الفاصلة في قرار توقف بطاقة التموين للأسرة، هي 10 أفدنة أو أكثر، مؤكدا أنه حال تأكد وزارة التموين من امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر يتم على الفور حذف بطاقة التموين من سيستم منظومة الدعم.

ربط إلكتروني لمنظومة بطاقات التموين

ونوه المصدر، بأن الربط الإلكتروني الذي أتمته وزارة التموين مع عدة وزارت حكومية من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني لوصول الدعم لمستحقيه، ساهم في تمكن وزارة التموين من أسر غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، إذ تم الربط مع وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي وأيضا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويندرج تحت منظومة الدعم التمويني عدد 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد عليها 71 مليون مواطن من الخبز المدعم يوميا، ومن بينهم 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية شهريا.