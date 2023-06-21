متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للموسيقى

نظم متحف آثار مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اليوم الموسيقى، من خلال مشاركة وتنسيق مع قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، بالتعاون مع فريق الموسيقى والمسرح وبحضور عدد من الطلاب الموهوبين من مدرسة السلام بكفر الشيخ، وبالتعاون مع المركز الثقافي بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالتحدث عن أهمية اليوم العالمي للموسيقى، وتنظيم ورشة فنية وعرض مسرحي يتضمن محتواه على أن الموسيقى تحيي الأعمال الفنية وأنها جزء لا يتجزأ من أي عمل فني.

اليوم العالمي للموسيقى

وأشار البيان الصادر عن متحف آثار كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى أن تنظيم هذا اليوم الموسيقي للطلاب يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى في 21 يونيو المقبل من كل عام.

الحضارة الفرعونية والموسيقى

وأوضح البيان أن الحضارة الفرعونية قديماً هي أول من احتفت بالموسيقى من خلال الرسوم على جدران المعابد، إذ تعتبر من أوجه الحياة في الكون ولها تأثير في كافة أمور الحياة.