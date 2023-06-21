سوق المواشي في مطروح.. اعرف الأماكن وأسعار الأضاحي

تنتشر أسواق المواشي في جميع مدن محافظة مطروح، في ظل إقبال المواطنين والتجار لشراء الأضاحي، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتوافر جميع الأنواع، مثل الغنم البرقي، والماعز، والأبقار، والجاموس، وغيرها.

ويستعرض هذا التقرير أماكن سوق المواشي في جميع مراكز ومدن محافظة مطروح، وأسعار الأضاحي، وأنواعها.

سوق المواشي في جميع مدن مطروح

ويقبل أهالي مطروح خلال هذه الأيام علي سوق المواشي، والتي تنتشر في مراكز المحافظة، وعناوينها حسب بيان سابق لمحافظة مطروح، كالتالي:

- سوق المواشي في مدينة مرسى مطروح أول طريق السلوم بمنطقة الخروبة.

- سوق المواشي في مدينة النجيلة 70 كم غرب مرسي مطروح، على الشارع الرئيسي وسط المدينة.

- سوق المواشي في مدينة سيدي براني 140 كم غرب مطروح، ويقع وسط المدينة بالقرب من مجلس المدينة.

- سوق المواشي في مدينة سيوة، وسط المدينة بالقرب من البنك الزراعي.

- سوق المواشي في مدينة رأس الحكمة، ويقع بالقرب من محطة السكة الحديد.

- سوق المواشي في مدينة الضبعة، ويقع شرق المدينة في المدخل علي الطريق الرئيسي.

- سوق المواشي في سيدي عبدالرحمن، بمركز العلمين بالقرب من الوحدة المحلية.

- سوق المواشي في مدينة الحمام، جنوب المدينة.

أسعار الأضاحي في سوق المواشي بمطروح

وتبدأ أسعار الأضاحي في محافظة مطروح طبقاً لما قاله فتحي المالكي، تاجر مواشي بمطروح، لـ«الوطن»، ومنها الغنم والماعز البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح من 190 جنيها للكيلو قائم، وسعر الأبقار للكيلو 150 جنيها الكيلو قائم، والجاموس بسعر 135 جنيها للكيلو قائم.