أسعار المواشي في سوق إسنا بالأقصر.. انخفاض قبل العيد

تشهد محافظة الأقصر انخفاضا كبيرا في أسعار المواشي في سوق إسنا أحد أكبر أسواق الماشية في الصعيد تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام، حيث يتزايد الإقبال على السوق في هذه الأيام لشراء الأضاحي من الأبقار.

تستعرض «الوطن» أسعار المواشي في سوق إسنا ورصد حالة الإقبال ونصائح التجار لشراء الأضاحي.

أسعار المواشي في سوق إسنا

وأوضح رضوان النجار، تاجر مواشي، أن أسعار المواشي في سوق إسنا منخفضة نسبيا ومناسبة لشراء الأضحية، إذ إن الموعد المثالي للشراء هذه للأيام لتجهيز وعلف الأضحية قبل الذبح.

إقبال على شراء الأضاحي

أشار «النجار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا من المواطنين على أسواق المواشي بسوق إسنا خلال الفترة الجارية وتراوح سعر كيلو اللحم العجالي قائم من 115 لـ 125 جنيها القائم، وهو يسمى «نفس» وهو أربع أرباع اللحم مع العظم يبلغ 220 جنيه للكيلو بالنسبة العجل البقري، أما العجل الجاموسي، فينقص سبعة جنيهات بالنسبة للعجول، أما بقية المواشي الجاموس والوالد والعشر والشب الجاموس والحلاب، شهدت انخفاضا في الأسعار لانخفاض الطلب، لأن الطلب كله على عجول اللحم.

أسعار المواشي في سوق إسنا الأغنام والخراف

واستكمل رضوان النجار أن أغلى عجلين اليوم بلغا 190 ألف جنيه، أحدهما بلغ سعره 100 ألف جنيه والآخر 90 ألف جنيه، وبالنسبة للخراف كانت كثيرة جدا، إذ بلغ أغلى خروف 16 ألف جنيه، ويبلغ سعر الخروف مشفي 60 كيلو، و105 أو 110 كيلو قائم، أما أسعار الجديان، فكانت ثابتة.