استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2150 جنيها

شهدت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بمحال الصاغة استقراراً ملحوظاً، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2150 جنيها بدون مصنعية، وعيار 24 نحو 2457 جنيها بدون مصنعية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحال الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2252 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، مسجلا نحو 1843 جنيها للشراء بدون مصنعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1433 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظا بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 17200 جنيه للشراء.