جامعة كفر الشيخ تستعد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي

عقد اليوم بجامع كفر الشيخ، يوم تدريبي لفريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة في سياق إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات، برئاسة الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد عبد السلام ،مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، وعضوية الدكتور السيد بلال، مسئول التقييم، والدكتور سويلم شرشير، مسئول التشغيل والدعم اللوجستي، والدكتور عمرو سعد، مسؤول الدعم التكنولوجي التقني، والدكتور رماح محمد إبراهيم، مسئول الاتصال والعلاقات.

تنمية مستدامة وبرامج تميز حكومي

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، أن مشاركة الجامعة في جائزة التميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، وإيمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى أن الهدف هو إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة الذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، حي يتم تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

فريق العمل الواحد والابتكار

وأشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن جائزة جامعة كفر الشيخ الداخلية للتميز تشمل فئات جائزة أفضل كلية تستهدف كليات الجامعة بالإضافة لفئتي فرق العمل والمبادرة الحكومية الابتكارية وتتم أعمال التقييم وفقاً لنموذج التميز المؤسسي التي من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار.