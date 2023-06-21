درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس.. العظمى بالقاهرة 33

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، بالإضافة إلى أبرز الظواهر الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد غدا.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأوضح بيان الأرصاد، أن من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا؛ تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحذر خبراء الأرصاد، من التعرض لأشعة الشمس حيث يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 34 - 22

- السويس 33 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 32 - 24

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 18

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 22

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 34 - 22

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 28

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 39 - 27