وزير الخارجية الأسبق: العلاقات المصرية الفرنسية تدعم الاستقرار بالمنطقة

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الفرنسية تطورت كثيراً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ووصفها بأنها تعتبر نموذجاً متميزاً بين ضفتي البحر المتوسط، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تغطي مجالات واسعة، وليس مجرد تقارب في وجهات النظر السياسية.

العلاقات المصرية الفرنسية نموذج جيد

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك مجالات كبيرة في التعاون بين البلدين، واستراتيجية ومتطابقة بالنسبة لمشكلات المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية نموذج جيد للعلاقات بين دولتين على جانبي بحر واحد.

أهداف مشتركة للقضاء على التوتر

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر وفرنسا لديهما أهداف مهمة مشتركة، أهمها السلام والاستقرار في المنطقة، والقضاء على التوتر الناتج عن مشكلات مزمنة منذ عقد كامل، موضحا أن الدولتين لديهما مفهوم استراتيجي واحد بحل المشكلات الإقليمية، والوصول إلى الاستقرار للسماح بالتنمية الحقيقية.