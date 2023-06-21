خبير: العلاقات المصرية الفرنسية تنمو بشكل كبير بفضل القيادة السياسية

أكد الدكتور أيمن سمير خبير، العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة وتحظى باهتمام كبير، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد».

مؤتمر ميثاق التمويل العالمي

وأوضح «سمير»، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الروابط التاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا، وأن الرئيس السيسي يحمل في جعبته ملفين رئيسيين، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، والثاني يختص بمشاركة الرئيس في المؤتمر العالمي الهام حول إطلاق إطار جديد للتمويل العالمي.

أهمية الدور المصري إقليمياً ودولياً

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تكتسب كل يوم زخماً جديداً، وسط إرادة سياسية من البلدين لتعظيم هذه العلاقات، والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة من البلدين، مؤكداً أن دعوة الرئيس السيسي إلى هذا المؤتمر، جاءت تأكيدًا على أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، دفاعًا عن مصالح دول الجنوب والدول النامية.