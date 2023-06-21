استقرار أسعار الأسماك بالأسواق.. كيلو الكابوريا بـ85 جنيها

تعد الأسماك من الأطعمة الأساسية في الثقافة الغذائية المصرية، وتتوفر في السوق المصرية بتنوع وجودة عالية، ما يجعلها خياراً ممتازاً للمستهلكين الذين يرغبون في تناول طعام صحي ولذيذ.

قال فوزي السيد عضو شعبة الأسماك بدمياط، إن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام مستقرة خلال الفترة الحالية، كما يفضلها الكثير من المواطنين كوجبة غنية بكل ما يحتاجه الجسم، ولها طعم ومذاق مميز.

أسعار السمك في الأسواق

أوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن نسب الإقبال على شراء الأسماك جيدة بسبب استقرار الأسعار، إذ يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 75 إلى 85 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 90 إلى 120 جنيها، وكيلو الكابوريا الكبيرة 85 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 250 إلى 350 جنيها.

أسعار السمك في سوق العبور

تشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، ويتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 61 إلى 78 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 70 إلى 95 جنيها حسب الحجم، وسعر المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيها للكيلو.

تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 2 ما بين 180 إلى 280 جنيها، ويتراح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 170 إلى 270 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيها إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.