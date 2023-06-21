إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجتين ناريتين بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادثتين منفصلتين بمحافظة الشرقية في القنايات وصان الحجر البحرية بمحافظة الشرقية، أخطرت جهات التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في الشرقية

أصيب شخص إثر انقلاب دراجة نارية موتوسيكل أمام مرور مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الرعاية الطبية له.

وفي صان الحجر البحرية بمركز الحسينية وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتنوعة، جرى نقلهما إلى مستشفى الحسينية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

إصابة 3 أشخاص في حوادث انقلاب دراجة نارية

كانت الجهات الأمنية المعنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفيى الزقازيق الجامعي والحسينية باستقبالهما 3 أشخاص جراء إصابتهم على أثر وقوع حوادث انقلاب دراجات نارية كانوا يستقلونها وتصادمها ما أدى لإصابتهم.

فيما دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد من مرافقها إلى موقع الحادثتين وتم نقل حالتين مصابتين إلى مستشفى الحسينية فيما تم نقل حالة شخص مصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

تحررت المحاضر القانونية اللازمة بالواقعتين، وقامت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية برفع آثار الحادث من الطرق وجرى تسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.