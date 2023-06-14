تستكمل الليلة منافسات الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، بمباراة مهمة ومرتقبة بين منتخب هولندا ونظيره الكرواتي، حيث تنقل المباراة عبر شبكة قنوات Bein Sports الحاصلة على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة هولندا وكرواتيا والقنوات الناقلة

شريحة كبيرة من محبي الكرة الأوروبية في مصر والعالم العربي، يسعون لمعرفة موعد مباراة هولندا وكرواتيا والقنوات الناقلة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام الساعة 9.45 دقيقة الليلة على ملعب دي كويب بمدينة روتردام.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا

وتنقل مباراة الليلة عبر تردد قناة beln sports premium 1، من خلال 11054- أفقي- معدل الترميز: 27500، على القمر المصر نايل سات، في حين يبث من خلال تردد 11585 - رأسي- 27500، على القمر عرب سات، وأسندت شبكة قنوات Bein Sports التعليق على المبارة للمعلق أحمد البلوشي.

موعد مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا

ومن المقرر أن يواجه غدا الخميس الساعة 9.45 دقيقة مساء، منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.