محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في احتفالية نظمتها المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، وقيادات كنائس مطروح، ومديري المديريات والإدارات.

محافظ مطروح يسلم شهادات وجوائز مالية لأوائل الشهادة الإعدادية

ووجه محافظ مطروح التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية و«القادرون باختلاف»، بالمدارس الفكرية، ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، مع تأكيد التحفيز المستمر لهم، تتويجاً لاجتهادهم على مدار العام واستحقاقهم للتفوق والتميز، وموجها الشكر والتقدير لآباءهم وأمهاتهم والمعلمين كنماذج القدوة والمثل الأعلى في حياتهم ويضحون بالغالي والنفيس لرعايتهم والحفاظ عليهم، وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

الوسائل التكنولوجية الحديثة

ودعا محافظ مطروح في بيان الطلاب لمواكبة روح العصر مع إدراك أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة المُسانِدة والاستفادة منها، وزيادة وتطوير قدراتهم من أجل الأفضل، وليس من أجل إشغالاهم بما لا يفيد، مع تأكيد الاهتمام بدعم العملية التعليمية التي يقوم على أساسها التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية و التنموية الأخرى وبناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر والتقدير للقائمين على منظومة التعليم العام والأزهري بمطروح.

تكريم المحالين للمعاش

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة تقديراً لما قدموه من جهد وعطاء خلال رحلة عملهم الوظيفية في خدمة المحافظة والمشاركة في جهود تنميتها، مع التأكيد على أن باب المحافظة مفتوح دائماً لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل، والحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة متمنيا لهم بداية حياة جديدة موفقة.