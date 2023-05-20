إعانات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار منزل في قرية الترامسة بقنا

قال صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة للأسر المتضررة من انهيار منزل في قريسة الترامسة، وتوفير مقر سكني مؤقت للناجين، مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم.

وانتقل على الفور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، برفقة اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ سكان العقار المنكوب.

14 سيارة إسعاف لنقل الضحايا

وقال السكرتير المساعد إنه فور ورود بلاغ انهيار المنزل، تم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف لنقل المصابين، و8 معدات تدخل سريع لرفع الأنقاض، كما انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بشكل فوري لانتشال المصابين والعالقين، وذلك وسط تواجد أمني مُكثف من قيادات مديرية أمن قنا، حيث تم فرض كردون أمني حول موقع العقار لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، وتيسير عمل معدات التدخل السريع، وكذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض لأي إصابات.

كما تابع السكرتير العام المساعد ومدير الأمن جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض، والتي استمرت على مدار 3 ساعات، حتى تم استخراج جميع سكان المنزل ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، موضحا أن الحادث أسفر عن مصرع 4 حالات وإصابة إصابة 11 آخرين.

ضحايا حادث انهيار منزل قنا

وعقب ذلك توجه «أبوكريشة» إلى مستشفى قنا العام، بمرافقة الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير عام المستشفى، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، للاطمئنان على حالة المصابين، حيث تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للمصابين للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

وجاءت معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة حالتين بكسور بسيطة، وتم خروج بعض الحالات بعد تلقيها الإسعافات الأولية.

تقديم الدعم والرعايا للمصابين

ووجه السكرتير العام المساعد بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن الخاصة بحالات الوفاة وتسليم الجثامين إلى ذويها.