حادث قرية الترامسة بقنا.. مصرع وإصابة 13 في انهيار منزل بقرية الدير

شهدت محافظة قنا، حادث قرية الترامسة، على خلفية انهيار منزل مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع 4 أشخاص من بينهم أب وابنته الطفلة، و11مصابا، وجري تشييع جثامين المتوفين الأربع في جنازة واحدة بمقابر العائلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، في مشهد حزين، كما خرج 9 مصابين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وقرر اللواء أشرف الداودي صرف إعانة عاجلة للأسر المتضررة من واقعة انهيار العقار.

حادث قرية الترامسة.. تشيع جثامين الضحايا في 4نعوش

وفي مشهد جنائزي، شيع المئات من أهالي محافظة قنا ضحايا حادث قرية الترامسة بمركز قنا، جثامين 4 أشخاص من بينهم أب وابنته وسيدة وطفل اخر، ، جميعهم من عائلة واحدة.

وشُيعت الجثامين بعد إصدار جهة التحقيق قرار بالتصريح بدفن ضحايا انهيار منزل الترامسة الذي وقع صباح أمس السبت، وجرى انتشال الجثث والمصابين لعدة ساعات عن طريق رجال الأمن.

خروج 9 حالات من مصابي حادث قرية الترامسة بقنا

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن المصابين الـ11 الذين دخلوا المستشفى على خلفية إصابتهم في حادث قرية الترامسة في انهيار منزل عليهم، تلقوا العلاج اللازم من قبل فريق مستشفى قنا العام.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أن 9 حالات خرجت من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وظل 2 مصابين محتجزين في قسم العظام نظرا لوجود كسور كبيرة جراء انهيار المنزل.

إعانة عاجلة للأسر المتضررة من حادث انهيار منزل قرية الترامسة

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا في بيان صحفي ، إن وجه مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، بسرعة صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من حادث قرية الترامسة، بشكل عاجل وفوري، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وتابع أنه وجه بتشكيلة هندسية مع أعضاء قانونيين لمعاينة المنزل، والتي بدأت عملها بالفعل لمعرفة أسباب انهيار منزل قرية الترامسة المكون من الطوب الأحمر والأسمنت.

كان الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة قنا تلقت بلاغ من النجدة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق على 15 شخصا من سكانه بقرية الترامسة بمركز قنا، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية صباح أمس السبت، عقب فور البلاغ، وبدأت اعمال رفع الأنقاض مباشرة.

وبحسب الحماية المدنية وهيئة إسعاف قنا، جرى انتشال 4 جثث و11 مصابا، وظلت عمليات البحث وانتشال الجثث 8 ساعات، شاركت فيه 3 فرق إنقاذ و14 سيارة إسعاف.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، وقررت جهة التحقيق دفن الجثث، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

كنا فتحت النيابة الإدارية في محافظة قنا تحقيقا عاجلا في انهيار منزل قرية الترامسة، لمعرفة الأسباب وراء الانهيار ومحاسبة المقصرين في الواقعة.