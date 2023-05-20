ارتفاع ضحايا انهيار منزل بقنا إلى 4 وفيات و11 مصابا

ارتفع عدد ضحايا انهيار منزل في قرية الترامسة بمركز قنا، مكون من 3 طوابق، إلى 4 وفيات و11 مصابا من عائلة واحدة، فيما تكثف فرق الإنقاذ والحماية المدنية جهودها للبحث عن آخرين.

انهيار منزل في قرية الترامسة بقنا

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات ديوان عام محافظة قنا، يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، دائرة المركز، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى مكان الانهيار.

أسماء ضحايا انهيار منزل بقنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 أشخاص، وهم أسماء حسني أبو الحجاج 26 عامًا، ومحمد هاني منصور، وأحمد محمد، وفرحة محمد منصور 10 سنوات، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: رمضان محمود صدقي 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي 37 عامًا، وجنا يوسف منصور 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي 30 عامًا، وتبارك كمال طايع 28 عاما، ورفيع هاني خضري 4 أعوام، وحميدة علي أحمد 70 عاما، ونوبية حساني أحمد 60 عاما، ويوسف منصور جلال 45 عامًا، ويوسف رمضان منصور 7 أشهر وتحية محمد منصور 18 شهرا.

البحث عن ناجين أسفل الأنقاض

وتكثف الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية في قنا من جهودها للبحث عن ناجين آخرين أسفل الأنقاض، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.