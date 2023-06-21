إصابة سائق في انقلاب توكتوك على طريق بلبيس الزقازيق

أصيب شخص في انقلاب توكتوك كان يستقلها في طريق بلبيس-الزقازيق أمام العصلوجي، فيما جرى نقل المصاب من قبل هيئة الإسعاف إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الرعاية الطبية له

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي باستقبالها شخص مصاب على اثر انقلاب مركبة توك توك كان يستقلها في طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي، وكان قد تم نقله إلى مستشفي الزقازيق الجامعي.

محضرا بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وفي سياق متصل تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من الطريق.

حوادث متفرقة بأنحاء الشرقية

وكانت محافظة الشرقية شهدت اليوم عدة حوادث وقعت بأماكن متفرقة في أنحاء مختلفة إذ أصيب 3 أشخاص في القنايات والحسينية جراء انقلاب دراجات نارية في حادثتين متفرقتين، فيما عثر الأهالي على جثة غريق بمياه أسفل كوبري واصف طريق بلبيس أبو حماد، وجرى التحفظ عليها في مشرحة مستشفى الأحرار التعليم، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة بالحوادث المختلفة وتحرت المحاضر القانونية الرسمية.