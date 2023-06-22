محافظ جنوب سيناء يصدر قرارات عيد الأضحى: غرامة 5 آلاف ضد الذبح خارج المجازر

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور.

استهل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بعدة قرارات أبرزها إلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023م مع وجود من ينوب عنهم في حالة الضرورة.

استعدادات عيد الأضحى

أعلن محافظ جنوب سيناء عن حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك أبرزها رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي الأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها.

وقرر المحافظ فرض غرامة 5000 جنيه للذبح خارج المجازر، وخاصة عقب تصديق المحافظ على الذبح بالمجان لأهالي المحافظة داخل المجازر، كما وجَّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

مؤتمر شعبي أول أيام عيد الأضحى

وتحت شعار «حتى لا ننسى»، وجَّه المحافظ بتنظيم مؤتمر شعبي أول أيام العيد احتفالا بثورة 30 يونيو وترسيخ دروسها وإنجازاتها في ذاكرة الأجيال ورفع أعلام مصر ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بكل مدن جنوب سيناء وتسليط الضوء إعلاميا على هذه الذكرى العظيمة مع إقامة حفلات فنية.