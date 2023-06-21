باحث شؤون استراتيجية: أوروبا لن تتمكن من تجاوز التنين الصيني اقتصاديا

قال أبو بكر باذيب، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن أوروبا تحاول التخفيف من الاعتماد على التنين الصيني، وتحاول سحب كثير من الصناعات، أو الإمدادات الخاصة بالصناعات السيادية، إذا صح التعبير، أو الصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والجيل السادس من الاتصالات والصناعات الأخرى أيضاً.

اقتصاد يتجاوز 20% من اقتصاد العالم

وأضاف الباحث الاستراتيجي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن أي طرف في العالم حاليا يحاول أن يقصي طرفا آخر أو يحاول أن يتجاوزه، أصبح ذلك من الصعوبة بمكان، خصوصا دولة بحجم الصين، باقتصاد يتجاوز 20% من اقتصاد العالم.

الأيدولوجيات الاقتصادية

ولفت إلى أن تجاوز الصين اليوم أصبح صعبا جدا، تحاول أوروبا في تقديري الشخصي أن تخفف من هذا الاعتماد، وتحاول ربما في تقديري الشخصي إعادة توطين بعض الصناعات السيادية المهمة. وأوضح أن أوروبا أيضا تحاول قدر الإمكان أن تضع لها قدما في منظومة القطبية الجديدة في العالم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، في ما يتعلق بالحفاظ على القانون الدولي والحفاظ على السوق الحرة وعدم تجاوز كثير من الأيدولوجيات الاقتصادية والسياسية التي تم الترويج لها خلال العقود الماضية كلها.