خبير مصرفي يتوقع استمرار انخفاض أسعار الذهب: إجازة العيد توقف التراجع مؤقتا

توقع الخبير المصرفي وليد عادل استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار «المالية» بالإفراج الجمركي على المشغولات الذهبية، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن السوق المصرية شهدت دخول 194 كيلوجراما من الذهب منذ مايو الماضي، مع توقعات بدخول كميات أكبر خلال الفترة المقبلة، مع المصريين العائدين من الخارج، ما يؤدي لزيادة المعروض محليا.

تراجع الطلب يخفض سعر الجرام

وأضاف أن واردات الذهب سيكون لها تأثير كبير على استمرار التراجع في أسعار الذهب، خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الماضية، واتجاه كثير من المستثمرين إلى البيع خوفًا من استمرار انخفاض الأسعار، بما يكبدهم المزيد من الخسائر، بعد شراء المعدن النفيس عند مستويات أسعار مرتفعة، بلغت 2800 جنيه للجرام، خلال الأشهر الماضية.

وقال الخبير المصرفي إن جرام الذهب عيار 21 انخفض بمقدار 125 جنيها خلال الأيام الثلاثة الماضية، لينخفض من 2350 جنيها للجرام إلى 2225 جنيها للشراء، مع توقعات بمزيد من الانخفاض فى الأسعار خلال الأيام المقبلة.

إجازة عيد الأضحي توقف انخفاض الأسعار مؤقتا

وتوقع الخبير المصرفي أن تؤدي إجازة عيد الأضحي إلى توقف مؤقت لانخفاض الأسعار، بعد فترة زيادة معدلات الشراء بسبب الزواج أو الانشغال بإجازة عيد الاضحي، مضيفا أنه «الأيام القليلة الماضية شهدت تزايد توقعات انخفاض الأسعار، مع اتجاه الكثير من المدخرين والمستثمرين فى الذهب إلى التخلي عنه».