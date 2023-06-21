دعاء إفطار صيام يوم عرفة.. ماذا كان يقول الرسول الكريم؟

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، الذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتوافق هذا العام مع يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو، ونظرا لفضل هذا اليوم فقد حث الرسول الكريم على صيامه من باب التقرب إلى الله عز وجل، لذلك يشغل بال الكثيرين في هذا التوقيت صيغة دعاء إفطار صيام يوم عرفة.

ولا توجد صيغة دعاء مخصصة لإفطار صيام يوم عرفة، وإنما هناك دعاء لإفطار الصائم بشكل عام، وهو الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب ما ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر أن شاء الله».

فصل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة له فضل عظيم، ولذلك بحسب ما قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، لما ورد فيه أحاديث نبوية توضح فضله، منها ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ماذا كان يفعل الرسول في يوم عرفة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة، فروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ».