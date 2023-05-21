أشهر 5 مصايف في مصر بينها الإسكندرية.. «اختار المناسب ليك»

انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية، كما أن العديد من المحافظات انتهت بها امتحانات الشهادة الاعدادية لتبدأ الأسر بالبحث عن المصايف المتاحة لاختيار المصيف الأنسب لها لقضاء عدة أيام بالعطلة الصيفية.

تختار الأسر المصايف وفقا لعدد الأفراد والخدمات المقدمة بكل مصيف، خاصة عند وجود كبار سن أو أطفال، فضلا عن البعد أو القرب من مقر إقامتهم والتكلفة المادية ودرجات الحرارة المتوقعة والبرنامج الترفيهي المحبب للأسرة.

خريطة المصايف فى مصر

وتنشر "الوطن" خريطة لأشهر المصايف في مصر واستعداداتها لاستقبال المصطافين وفقا للمحافظات التي تقع بها، في إطار خدماتها التي تقدمها لمتابعيها..

مصيف الإسكندرية

تعد مدينة الأسكندرية المصيف الأشهر والأكثر إقبالا في مصر، وتضم مدينة الإسكندرية أكثر من 44 شاطئا مميزا وفقا لتصريح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لـ"الوطن": يمكن للمواطنين الاستمتاع بها، بأسعار تبدأ من 15 جنيها للشواطئ الخاصة منها شاطئ أبو قير المميز شواطئ البوريفاج شاطئ النخيل وشاطئ محمود سعيد وشاطئ أبو هيف وشاطئ جزيرة الذهب، بينما توجد عدة شواطئ مجانية.

مصيف بلطيم

تمتد شواطئ مدينة بلطيم على طول 13 كم شمال البحر المتوسط وفقا لتصريح محمود الخطيب مدير العلاقات العامة بمدينة بلطيم لـ"الوطن"، موضحا وجود العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن للمصطافين ممارستها منها رحلة التلال الرملية ورحلة السيارات بمزارع الفاكهة، فضلا عن الشواطئ ذات الخدمات المميزة.

مصيف رأس البر

مدينة رأس البر ذات المصيف الذي يعود للخمسينات من القرن الماضى بها شاليهات يمكن للمصطافين تأجيرها ورؤية التقاء البحر ونهر النيل بمنطقة اللسان. وتضم 4 شواطئ عامة وهي شواطئ 63 و77 و51 و101 وفقا لوليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

مصيف مرسى مطروح

مرسى مطروح تشتهر مدينة مطروح بالشواطئ الصافية إذ استعدت المحافظة بالعديد من التجهيزات للشواطئ وفقا لخالد شعيب محافظ مطروح منها زيادة كميات المواد الغذائية بالاسواق ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومتابعة تأجير الشقق والفنادق وفقا لغرفة عمليات المحافظة، ويعد من أشهر شواطئ مطروح شاطى بجاويش وعجيبة والغرام.

مصيف مرسى علم

مدينة مرسى علم تتميز بشواطئها الفيروزية ووجود اأنشطة متنوعة منها الغوص لتنوع الأسماك والشعاب المرجانية بها فضلا عن المحميات الطبيعية لرؤية السلاحف ومن أهم شواطئها شاطئ القلعان وشرم اللولي وخليج أبو دباب ومرسى مبارك وبورت غالب.