الخارجية الأرمينية: لن نتورط في أنشطة مع روسيا للإفلات من العقوبات الغربية

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني، مناتساكان سفاريان، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأرمينيا أن تتورط في أنشطة مع روسيا، والإفلات من العقوبات الغربية ضد موسكو.

حرية حركة البضائع

وقال «سافاريان»، في تصريحات لصحيفة «بوليتيكو»، في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إنه بينما يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة البضائع «لا يمكننا أن نخضع للعقوبات من خلال التورط في أنشطة غامضة، أو اللجوء إلى التحايل، والافلات من العقوبات».

التعرض لعقوبات

وأعرب عن قلق بلاده البالغ من التعرض لعقوبات قد تؤثر على اقتصادها مما يهدد الوضع الأمني في البلاد، كما أشار إلى أن قطع عقود من العلاقات التجارية الوثيقة مع روسيا ليس بالأمر السهل، مُشدداً في الوقت نفسه، على عدم وجود ضغط من موسكو للحفاظ على تدفق السلع الخاضعة للعقوبات.

وأوضح: «تستند سياستنا إلى حوارنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكننا نعمل أيضًا مع روسيا للمساعدة في التعامل مع هذه القضايا حيث إن البلدين مرتبطان اقتصاديا إلى حد كبير».

أرمينيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي

وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن أرمينيا التزمت الآن علنًا بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنع التجارة في المواد الخطرة.