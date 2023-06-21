أخبار روسيا وأكرانيا.. هجوم بطائرات مسيرة على موسكو دون إصابات

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، إذ تمّ إحباط عملية إرهابية من قبل أوكرانيا في محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي كبير على أهداف في العاصمة الروسية موسكو بـ3 طائرات مسيرة، أذ أنَّه جرى التصدي لجميع الطائرات عن طريق الحرب الإلكترونية، مما تسبب في فقد السيطرة عليهم وأسقطت، دون وقوع إصابات أو أضرار.

أخبار روسيا وأكرانيا.. هجوم إرهابي بطائرات مسيرة

ومتابعة لأخبار روسيا، صرح حاكم العاصمة الروسية موسكو أندري فوروبيوف بأن أوكرانيا شنت هجومًا إرهابيًا على العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ، وعند اقتراب طائرات الأوكرانية المسيرة من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية في قرية كالينينيتس بمنطقة نارو فومينسك الحضرية، تصدت لها القوات الروسية و سقطتها.

ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على آخر أخبار روسيا الهجوم الذي شنته أوكرانيا آنذاك، بأنَّه ردّ فعل طبيعي ومتوقع من كييف على الضربات الروسية المتكرر والفعالة، وتحديدا اخر ضربة شنتها كانت قبل يومين على أحد مراكز صنع القرار.

إعمار أوكرانيا

وتعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة لندن، بالوقوف ودعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة حتى تنتصر، إذ قدمت بلاده نحو 1.3 مليار دولار مساعدات لإعمار أوكرانيا.