أحمد موسى: لا يوجد منافس في العالم للمجرى الملاحي لقناة السويس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا منافس في العالم للمجرى الملاحي لـ قناة السويس، موضحًا أن هناك 16 ألف عامل مصري يعملون في القناة.

تعويم السفينة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع يتذكر السفينة التي جنحت في فترة ماضية، وخلال 6 أيام، قام المصريون بتعويم السفينة.

ولفت إلى أن البعض كان يقول إن مصر لن تستطيع تعويم السفينة، ولكن الفكر المصري هو الذي تسبب في ذلك.

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تحدث فى المؤتمر الصحفي، والحوار الخاص لـ برنامج على مسئوليتي عن حجم الإنجازات، وما تحقق في القناة.

العاملون في قناة السويس

وقدم أحمد موسى التحية لـ العاملين في قناة السويس، قائلا: «كان نفسي أسلم على كل الموجودين فى القاعة اليوم، وأوجه التحية والشكر للجميع».

وتابع: «الكل يعمل من أجل مصر، والعمل يرد على الشائعات، والمصريين يحبون القناة».