«حياة كريمة» تهدي أجهزة كهربائية لـ50 فتاة بجنوب سيناء لتيسير زواجهن

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مبادرة «حياة كريمة» حققت أهدافها في وديان وتجمعات المحافظة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين في كل القطاعات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم 50 فتاة من المقبلات على الزواج أجهزة كهربائية بمركز «تمكين المرأة» بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وجبريل فتيح منسق «حياة كريمة» بالمحافظة.

تسليم 50 فتاة أجهزة كهربائية

وقال جبريل فتيح، منسق حياة كريمة بالمحافظة لـ«الوطن»، إن مبادرة «يدوم الفرح» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، تهدف إلى مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج في المعيشة عن طريق توفير أجهزة كهربائية لهن.

وأضاف، أن المبادرة في جنوب سيناء قدمت أجهزة كهربائية لـ50 فتاة من جنوب سيناء عبارة عن ثلاجة، وبوتاجاز، وشاشة التلفزيون، وغسالة مهداة من مؤسسات وشركات وطنية لدعم فتيات جنوب سيناء.

وتابع، بأن «حياة كريمة» قدمت عددا من المبادرات لخدمة المواطن، في مجالات الصحة والتعليم والثقافة لتحسين مستوى خدمة الفرد.

القوافل الطبية

وقالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن مؤسسة «حياة كريمة» قدمت خدمات عديدة للسيدات في الوديان والتجمعات البدوية، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي، لرفع مستوي السيدات خاصة في المناطق البعيدة عن المدن.