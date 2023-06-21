أحمد موسى عن إيرادات قناة السويس: كل طلعة شمس دولارات داخلة البنوك (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام الإخوان الإرهابي دأب على بث روح الإحباط واليأس تجاه أي مشروع قومي للدولة المصرية.

مشروع قناة السويس الجديدة

وأوضح «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الإخوان في 2015 شككوا في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قدم اليوم هدية ثورة 30 يونيو لشعب مصر، بإعلان تحقيق قناة السويس أعلى رقم تاريخي منذ افتتاحها.

وأضاف: «عندنا عيدين بتحقيق قناة السويس، في 2022/ 2023، 9.4 مليار دولار دخلا للقناة للمرة الأولى في التاريخ.. عمرنا ما شوفنا هذا الرقم».

وتابع أحمد موسى: «الرقم ده يؤكد لشعب مصر أنه عندما اتخذ الرئيس السيسي قرارا بعمل قناة السويس كان معه كل الحق»، مقدما الشكر لجميع العاملين بقناة السويس البالغ عددهم 16 ألف عامل ومهندس وقبطان.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القناة تحقق أرباحا يوميًا، قائلا: «كل طلعة شمس عندنا دولارات داخلة البنوك».

المرتبة الأولى عالميا في الأمن والسلامة

وأكمل: «قناة السويس حصلت على المرتبة الأولى عالميا في الأمن والسلامة والأمان في حركة السفن فضلا عن تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة وده علشان عندك إرشاد للسفن».

وأردف أن نجاح قناة السويس نجاح للمصريين، موضحا: «الرئيس السيسي راهن على الشعب عندما رفض أخذ قرض لبناء قناة السويس الجديدة وقال إن الشعب المصري هو من سيبنيها بأمواله من خلال الشهادات».