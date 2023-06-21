خدمات تقدمها الوحدات الصحية لكبار السن.. لو عمرك 65 سنة اعرف الخط الساخن

يحتفل العالم اليوم بعيد الأب، وفي إطار تلك المناسبة تقدم وزارة الصحة عددا من الخدمات لرعاية كبار السن بطرق سهلة، وبالمجان.

وتستهدف وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات لكبار السن، خاصة ممن هم فوق 65 عامًا في أقرب الأماكن لهم بالوحدات الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، دون تحملهم عناء الذهاب للعيادات والمستشفيات.

الخدمات المقدمة ضمن المبادرة

وتستهدف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، تقديم الخدمات الآتية:

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة.

- الكشف ضمن مبادرة كبار السن

- التقييم والدعم النفسي والتغذوي.

- القيام بالتحاليل الدورية.

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين.

خدمات صحية ونفسية لكبار السن

كما تقدم وزارة الصحة لكبار السن خدمات صحية ونفسية، عن طريق التوجه إلى أقرب منشأة صحية للكشف وتقديم العلاج بالمجان، ولمعرفة أقرب منشأة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

إرشادت طبية للحجاج

وقدمت وزارة الصحة والسكان إرشادات صحية للحجاج، يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج، وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة اصطحاب مريض السكري لجهاز قياس السكر المحمول ومعقم يدين وكمامات وبطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

- استشارة البعثة الطبية إذا شعر المريض بأي أعراض مرضية.

- الحرص على تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، وأيضا عدم لمس العين أو الفم دون غسل اليدين جيدا.

- استخدام الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين والدوام على الاغتسال، واستخدام المناشف الخاصة بالشخص.

- عدم تبادل الملابس والأدوات الشخصية مع الأخرين

- التأكد من استخدام الأدوات النظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة بالشخص، وتجنب العناق والتقبيل.