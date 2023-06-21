ضبط 74 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية وقيام المديرية بضبط 74 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق في مختلف الإدارات.

وأكد«دايرة» أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح «دايرة» أن الحملات المجمعة بالمديرية جاءت من قبل إدارة الرقابة التموينية والتجارية والإدارات المختلفة وهم«شربين، أجا، مركز المنصورة، بندر المنصورة».

وأشار إلى أن الحملات التموينية أسفرت الحملات المشكلة عن ضبط 74 مخالفة تموينية، وجاءت كالاتي:

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

-محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-محضر عدم إعطاء بون صرف

- محضر عدم وجود ميزان.

-14 محضر نقص وزن مابين 8-17 جم.

-15 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 5 محاضر بيع أعلى من السعر سجائر

-عدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

-عدد 5 محاضر غش تجاري.

-عدد 2 محضر عدم وجود فواتير.

-عدد 1 محضر عدم تمكين حملة.

-عدد 1 محضر سلع مجهولة المصدر.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأوضح «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، واستمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن.