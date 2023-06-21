أستاذ قانون دولي: استراتيجية أوروبية للاستقلال الصناعي عن بكين

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة استحواذ دول بعينها على الصناعات، وهو ما حدث في الصين، عندما استحوذت على تصنيع الكمامات أثناء جائحة كورونا، وفي المقابل لم تتمكن الدول من تصنيع الأدوات الوقائية والتي كانت بأكملها في أيدي بكين.

بودن: الاتحاد الأوروبي أدرك ثمَّة خلل في العلاقة

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي أدرك أن هناك خللا في العلاقة، وأنه يجب إعادة بناء تلك العلاقة على أساس أن تكون أوروبا وأمريكا في استقلال تام من الصين، وبالتالي مثلت سلسلة الإمدادات أزمة أساسية وكان لابد من حلها.

اتفاق أوروبا وأمريكا على مبادئ القانون الدولي وليس القوة

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن أوروبا وأمريكا يتفقا على المبادئ التي يحكمها القانون الدولي وليس القوة والعنف على عكس الصين وروسيا، وأن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية جديدة كنوع من الحذر كي لا تعاد السياسيات الماضية التي جعلت من أوروبا سجينة إلى حد ما عندما وقعت الأزمة الروسية الأوكرانية، واستحوذت روسيا على البترول والغاز الخاص بها.