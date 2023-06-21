أسعار الأضاحي وأماكن سوق المواشي في المنيا.. سعر القائم يبدأ بـ140 جنيها

تضم محافظة المنيا 5 أسواق رئيسية لبيع المواشي، ويُعقد كل سوق في يوم محدد داحل أحد المراكز، ويحرص الأهالي قبل حلول يوم عيد الأضحي المبارك على معرفة أسعار الأضاحي وأماكن سوق المواشي في المنيا، حيث يوجد السوق الرئيسي بقرية ماقوسة المتاخمة للطريق الدائري غرب مركز المنيا، ويبدأ سعر كيلو القائم بالنسبة للعجول البقري الأكثر مبيعا في هذا السوق بسعر 140 جنيها.

أسعار الأضاحي وأماكن سوق المواشي في المنيا

وقال أحمد وجيه، أحد تجار الماشية، إن أسعار الأضاحي في سوق المواشي بالمنيا مستقرة إلى حد كبير داخل المحافظة، والتي تعقد على مدار الأسبوع، وأهمها وأكبرها سوق مركز المنيا ويُعقد في قرية ماقوسة، وسوق مركز بني مزار، وسوق مركز ملوي.

وأوضح، أن سعر كيلو القائم بالنسبة للعجول البقري، وهي أكثر أنواع الأضاحي المطلوبة يبدأ من 140 جنيها، وهناك رؤس بقري يسجل سعرها مبلغ يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه على حسب الوزن.

استقرار ملحوظ في أسعار المواشي

وحول أسعار الأضاحي وأماكن سوق المواشي في المنيا، قال عامر أحمد، تاجر ماشية بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إن الأسعار متفاوتة من سوق لسوق بحسب العرص والطلب لكن بشكل عام هناك استقرار ملحوظ في الأسعار، وبالنسبة لأماكن سوق الماشية في محافظة المنيا فهي تكون يوم السبت في مركز ملوي، ويوم الاثنين في مركز المنيا وتحديدا في قرية ماقوسة، ويوم الثلاثاء في مركز سمالوط، والأربعاء في مركز بني مزار، والخميس في مركز أبوقرقاص، كما توجد سويقات صغيرة للماشية في بعض القري تقعد كل أسبوع ومنها سوق قرية طوخ الخيل يوم الخميس وسوق قرية الخياري ويكون في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.