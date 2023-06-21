مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مؤسسات الدولة مهتمة بدعم القطاع الخاص

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تشهد في الفترة الأخيرة دفعات قوية للاستثمار، مبينا: «ما زلنا نشاهد دفعة قوية جدا لمناخ الاستثمار في مصر، وهناك اهتمام بدعم المستثمرين والقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات».

دعم الاستثمارات الخاصة

وأضاف «صبري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc » مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن المجلس الأعلى للاستثمار يعمل بقوة لدعم الاستثمارات الخاصة والمستثمرين على أرض الواقع.

جلسة خاصة عن الاستثمار

وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن هناك الكثير من المستثمرين سيدخلون السوق المصري بسبب سعر الجنيه الحالي، والذي يرونه سعرا عادلا، قائلا: «كان لدينا جلسة خاصة عن الاستثمار وقطاع الصناعة، وانخفاض الجنيه المصري ميزة للمستثمرين الأجانب بعكس المستثمر المحلي، لأن المستثمر الأجنبي يرى أن الرقم الحالي هو العادل بالفعل، ولذلك الجنيه المصري في المنطقة العادلة».