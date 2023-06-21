تشغيل جهاز الليزر لأول مرة في عيادة الأمراض المتوطنة بسوهاج

قال الدكتور سامي النجار، ووكيل وزارة صحة سوهاج، إنه جرى تشغيل جهاز الليزر بقسم العلاج الطبيعي المتميز بعيادة المتوطنة بمحافظة سوهاج لأول مرة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بتوفير خدمات علاجية نوعية ومتميزة لسكان. المحافظة.

توفير جهاز ليزر علاجي عالي الكفاءة

أوضح الدكتور سامي النجار، أنه جرى توفير جهاز ليزر علاجي عالي الكفاءة، وإنشاء غرفة علاجية خاصة بهذا الجهاز، وتجهيز القسم على أعلى مستوى، وذلك بجهود مشتركة بين إدارة الأمراض المتوطنة والعلاج الطبيعي بالمديرية.

ولفت سامي النجار إلى أن الجهاز يستخدم لعلاج العديد من الأمراض والالتهابات الطبية ويساهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية بالمحافظة، حيث يؤدي إلى تحفيز نمو الأنسجة وعلاج التهابات الأعصاب الطرفية وعلاج عرق النسا والعديد من المشاكل الصحية الأخرى

وأشاد الدكتور سامي النجار بمستوى التعاون المتميز من إدارة الأمراض المتوطنة وعلى رأسهم الدكتورة رجاء مدير عام الأمراض المتوطنة بسوهاج والدكتور أحمد عبد الصبور مدير العيادة وإدارة العلاج الطبيعي بالمديرية بقيادة الدكتورة كلارا كامل مسعود.

يضم وحدة متخصصة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

ولفت الدكتور سامي النجار، إلى أن قسم العلاج الطبيعي بعيادة المتوطنة جميع التخصصات الدقيقة للعلاج الطبيعي، يضم وحدة متخصصة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وسيبدأ العمل الرسمي بالجهاز بعد عيد الأضحى بإذن الله، وسيتم تدريب أطباء العلاج الطبيعي عليه من خلال المؤتمر الأول العملي والعلمي للعلاج الطبيعي بمركز التدريب، والذي تم افتتاحه بحضور الدكتور سامي النجار.