غلق 14 منشأة طبية بدون ترخيص في كفر الشيخ

وجّه الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بعمل حملة تفتيش مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة، واستهدفت المرور على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد ما بها من ملاحظات بغرض تلافيها، واتخاذ القرارات المناسبة في حال تكرارها أو الإصرار عليها.

غلق 14 منشأة طبية خاصة

وبلغ عدد المنشآت التى تم المرور عليها 162 منشأة تنوعت ما بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة، ‏وأغلقت حملة إدارة العلاج الحر 14 منشأة طبية خاصة كان قد صدر لها قرارات غلق إداري في وقت سابق، وتم تحرير محاضر غلق لها.

استخراج قرارات غلق 56 منشأة طبية خاصة

وخلال الحملة، تبين وجود 56 منشأة طبية خاصة ثبتت ممارستها للنشاط الطبي بدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة والسكان متمثلة في إدارة العلاج الحر، وجاري استخراج قرارات غلق لها تمهيداً لغلقها.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.

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