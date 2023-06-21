فريدة الشوباشي: «30 يونيو» من أعظم ثورات التاريخ

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها كتبت مقالا هاجمت فيه محمد مرسي حينما خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز بكلمة «صديقي»، مشيرة إلى أنها فقدت وظيفتها في إذاعة مونت كارلو لرفضها مصافحة «بيريز».

«30 يونيو» ثورة عظيمة

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تفاعلت مع المظاهرات حينما وجدت المصريين في الشوارع في 30 يونيو، ودائما المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة، مشيرة إلى أن «30 يونيو» من أعظم ثورات التاريخ.

الجيش من أبناء الشعب

وأوضحت أنها تعتبر نفسها بنت الجيش، لأن كل المعارك التي خاضتها مصر خاضتها جيشا وشعبا، والجيش هم أبناء الشعب، والرئيس السيسي قال «إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة»، مضيفة «وقتها قلت إن السيسي رئيسي».

وذكرت «الشوباشي»، أن محمد مرسي كان لا ينطق إلا حين يأذن له المرشد، فهو ليس رئيسا، وفي العام الذي قضوه في الحكم لم نر بناء في مصر، كل ما رأيناه هو هدم، بينما نجد مصر الآن تبنى فقط، حتى مع الدول العربية، تبني وتوحد الجميع».