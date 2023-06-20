تامر حسني يتحدث عن مواهب نجله «آدم»: مصور ومخرج قبل ما يروح الحضانة

نشر الفنان تامر حسني مجموعة صور جديدة له، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، مؤكدا أنها من تصوير نجله «آدم»، معتبرا أنه يتمتع بموهبة التصوير والإخراج.

تامر حسني يتحدث عن نجله آدم

علق تامر حسني على الصور قائلاً، « تصوير وإخراج آدم تامرحسني، البيه عاملي مصور، و قال إيه بيوجهني اقف أزاي، قبل ما يروح الحضانة بتاعته».

ووجه «تامر» حديثه لجمهوره قائلاً، «صباحكم جميل متغلف بهرمونات السعادة يا أغلى الناس، يارب كل الخير وكل الأماني الحلوة ليكم ربنا يحققها».

تامر حسني ينتظر عرض فيلمه تاج

كان الفنان تامر حسني قد لجأ لتشويق جمهوره حول أغنيته الجديدة، والتي جاءت بعنوان «هرمون السعادة»، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «تاج»، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2023.

أحداث فيلم تاج

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول البطل الخارق «سوبر هيرو»، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما «تاج وهارون»، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة الفنان تامر حسني، والفنانة دينا الشربيني، وهالة فاخر، والمطربة ساندي، وعدد أخر من ضيوف الشرف، ومن إخراج سارة وفيق.