شوبير: الأهلي وافق على انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي وافق على بيع حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، إلى نادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «الأهلي وافق على انتقال حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

قيمة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري

وأضاف: «حمدي فتحي سينتقل إلى نادي الوكرة، مقابل ما يقرب من 3.5 مليون دولار، وبعض الامتيازات الأخرى».

وكان الوكرة القطري، قد دخل في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية؛ من أجل الحصول على خدمات حمدي فتحي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق حمدي فتحي، بشكل لافت مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

التتويج بدوري أبطال إفريقيا

ومؤخرًا توج حمدي فتحي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، مع النادي الأهلي على حساب الوداد المغربي للمرة الـ11 في تاريخ النادي الأحمر.