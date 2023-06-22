من هم الخمسة المفقودون داخل الغواصة «تيتان»؟.. أبرزهم مستكشف فرنسي

وسط استمرار عمليات البحث عن الغواصة «تيتان» التي فُقدت وعلى متنها 5 أشخاص، منذ يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار جهود توثيق حطام سفينة «تايتانيك» الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن، بحسب ما ذكرته شبكة «سي بي إس» نيوز.

والأشخاص الـ5 من رجال الأعمال البارزين وهم «رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه المراهق سليمان، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي لشركة «OceanGate» التي تدير السفينة ستوكتون راش».

وصفت شركة «OceanGate» الرحلة بأنَّها فرصة «لتصبح واحدًا من القلائل الذين يرون تيتانيك بأم عينيك»، موضحة أنَّ رسوم تأمين مقعد على السفينة كانت 250 ألف دولار، ومع ذلك لم يتمّ وصف الرحلة بأنها مجرد سياحة.

رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج

هاميش هاردينج هو رجل أعمال بريطاني رئيس شركة «أكشن» للطيران وهو رئيس مجلس إدارة شركة تسمى «Action Aviation»، والتي تبيع الطائرات لشركات «Fortune 100» والشركات الدولية ورؤساء الدول والأشخاص في صناعات الترفيه والرياضة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

يُشار إلى أنَّ رجل الأعمال البريطاني ملياردير في الصحافة البريطانية، ولكن مجلة «فوربس» أوضحت أنَّه غير مدرج في قائمتها لأغنى أغنياء العالم.

رجل الأعمال الباكستاني شاهزارا داود وابنه سليمان

شاهزادا داود وابنه سليمان داودشاهزادا داود، 48 عامًا، كانا أيضًا على متن الغواصة، وشاهزادا هو نائب رئيس شركة داود هرقل، وهي شركة استثمارية وقابضة مقرها كراتشي، باكستان.

وداود هرقل هو جزء من مجموعة «داود»، وهي شركة عائلية لأكثر من قرن، وفقًا لسيرته الذاتية في معهد «SETI»، إذ يعمل أيضًا في مجلس الإدارة، وداود هو وريث واحدة من أكبر ثروات الأسرة في باكستان، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

سليمان داود يبلغ من العمر 19 عامًا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من محبي الخيال العلمي، ويستمتع أيضًا بحل «مكعبات روبيك» ولعب الكرة الطائرة.

المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه

الفرنسي بول هنري نارجوليه «أعظم مستكشف تيتانيك» ويُعرف نارجوليه باسم خبير غواصة «تيتان»، وفقًا لموقع «OceanGate» الإلكتروني، وقالت الشركة إنَّه قاد 6 رحلات استكشافية إلى موقع حطام السفينة ويعرف باسم «تيتانيك أعظم مستكشف».

و«هنري» أيضًا مدير الأبحاث تحت الماء في «RMS Titanic»، وهي شركة أمريكية تمتلك حقوق الإنقاذ للحطام وتدير معروضات تعرض القطع الأثرية من السفينة، وبحسب الشركة، فقد زار 30 مليون شخص معروضاتها.

ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة «OceanGate»

ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة «OceanGate» التي تدير الرحلة الاستكشافية، هو أيضًا طيار رحلة «تيتان» المفقودة، وعندما كان سنه 19 عامًا، كان راش أصغر شخص يصبح طيارًا مصنفًا في مجال النقل النفاث في معهد «يونايتد إيرلاينز» للتدريب على الطائرات.

حصل «راش» على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة «برينستون» في عام 1984 وماجستير في إدارة الأعمال من كلية بيركلي هاس للأعمال في عام 1989، وفي عام 2009، أسس راش شركة «OceanGate»، إذ يشرف على الاستراتيجيات المالية والهندسية للشركة، وفقًا للشركة.