من يتحكم في الغواصة الغواصة المفقودة «تيتان»؟.. سفينة سطحية ووحدة فيديو

بدأ العد التنازلي لنفاد إمدادات الهواء في الغواصة المفقودة تيتان، بحسب ما كشفت فرق الإنقاذ، في ظل تضاؤل فرص العثور على الغواصة التي فُقدت في منطقة نائية بالمحيط الأطلسي، قرب حطام السفينة تيتانيك، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» الإخبارية.

التحكم في غواصة «تيتان»

وظهرت العديد من الأسئلة حول عمل غواصة «تيتان» المفقودة، وآلية التحكم بها، وإجراءات السلامة التي تتخذها خلال رحلاتها في أعماق البحار، وتبيّن أنّ التحكم في الغواصة، يتم عن طريق وحدة تحكم فيديو معدّلة ومشابهة لتلك المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر، مثل «بلاي ستيشن».

ويُعد عدم توفر نظام تحديد المواقع العالمي GPS خيارًا متاحًا عندما تهبط الغواصات إلى أعماق كبيرة مثل تيتان، وبدلا من ذلك، يتيح نظام الرسائل النصية الخاص بطاقم الغواصة استقبال التعليمات من الفريق الموجود على السفينة السطحية الموجودة فوقها، وتُنفذ باستخدام وحدة تحكم فيديو معدلة، ما يتطلب مهارة عالية، ويقال إنّ الغوص الكامل في حطام تيتانيك، بما في ذلك الهبوط والصعود، يستغرق 8 ساعات.

وهناك مفاجأة ثانية أنّ الاتصال مع الغواصة قد تعطل أيضًا عام 2018، واختفت في البحر لمدة أكثر من ساعتين قبل استعادة الاتصالات، وذلك أثناء رحلة الصحفي ديفيد بوج على متنها.

إجراءات السلامة في غواصة «تيتان»

وفي الوقت الحالي تتحدى الغواصة «تيتان» الضغط الهائل الذي يمارسه المحيط في عمقها الكبير، ووفقًا لموقع OceanGate، تمتلك «تيتان» نظامًا لمراقبة هيكل الغواصة بشكل فوري، ومستشعرات لتحليل تأثيرات الضغط المتغير عليها أثناء الغوص لتقييم سلامة هيكلها، وقبل بدء الرحلة، يتولى فريق الدعم، إغلاق الباب على طاقم الغواصة، عن طريق إغلاق الفتحة الخارجية وربطها بـ17 مسمارًا.