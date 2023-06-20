أسعار الأضاحي اليوم في الإسماعيلية.. انخفاض 20 جنيها للكيلو القائم

شهدت أسواق المواشي في الإسماعيلية تراجعا في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية، وزيادة عدد رؤوس الماشية في الأسواق.

وسجل التراجع 15 جنيها في سعر الكيلو قائم والممارسة للأبقار، و10 جنيهات لكيلو الماعز والضأن، مع توقعات بتراجع جديد يوم السبت المقبل في سوق القصاصين أكبر أسواق الأضاحي في الإسماعيلية.

تراجع أسعار الأضاحي اليوم في الإسماعيلية

وقال سيد عبد الكريم، أحد تجار المواشي في الإسماعيلية، إن أسعار الأضاحي اليوم في الإسماعيلية شهدت تراجعا في الكيلو بقيم تتراوح من 10 إلى 15 جنيه، متوقعاً زيادة الانخفاض مع اقتراب عيد الأضحى، ما يشير إلى زيادة عمليات البيع.

وتابع «عبد الكريم» لـ«الوطن»، أن أسعار الماعز بدأت في سوق قرية نفيشة من 3500 جنيه حتى 7 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي كان الحد الأدنى 4 آلاف جنيه للأضحية.

وتابع، بأن أسعار العلف انخفضت خلال الفترة الحالية، والتجار لديهم أمل في بيع رؤوس الماشية قبل عيد الأضحى، ما ساهم في زيادة الإقبال على الأسواق خلال الفترة الحالية وزيادة نسبة الشراء.

وتوقع انخفاض الأسعار غداً الأربعاء في سوق قرية أبو خليفة بمركز القنطرة غرب، وسوق السبت المقبل في مركز القصاصين، وهو أكبر أسواق الإسماعيلية، وسوق الثلاثاء في قرية نفيشة الأسبوع المقبل، والذي يوافق يوم وقفة عرفة.

أسعار الأضاحي اليوم.. تراجع في سعر الأبقار

وقال أحمد حامد، أحد تجار الأبقار في الإسماعيلية، إن أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء من العجول البلدية تراوحت في أسواق الإسماعيلية من 40 ألفا حتى 80 ألف جنيه، بحسب الوزن ونوع العجل.

وتابع «الكيلو حالياً يتراوح بين 125 و135 جنيها، وأقل سعر في الأسواق بين 35 ألف و45 ألف جنيه للحجم الصغير، والذي ينتج ما يقرب من 120 كيلو لحم صافي تقريباً، فيما وصلت أسعار الأضاحي في الرؤوس الأضخم إلى 70 ألف جنيه لزيادة وزنها».

وقال، إن سعر «النعجة» تراوح بين 5 آلاف و9 آلاف جنيه بحسب الوزن، ليصل سعر الكيلو قائم إلى 150 جنيها، بدلاً من 170 جنيها في بداية شهر يونيو الجاري، بانخفاض 20 جنيها للكيلو.