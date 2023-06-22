قبل أيام من عيد الأضحى.. تعرف على سعر كيلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية

يأتي عيد الأضحى المبارك ليبث في نفوس المواطنين الشعور بالبهجة والسعادة، وهناك أسباب عديدة تجعلهم ينتظرون قدوم تلك المناسبة، فمنهم من يرغب في قضاء مناسك الحج، ومنهم من يستعد للأضحية بشراء ما يحتاجون إليه من مواشي لتوزيعها على الفقراء والمساكين.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية للمواطنين اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بأسعارها في محلات الجزارة، وقبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة، نوضح للمواطنين من خلال هذا التقرير سعر كيلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كما يلي.

سعر كيلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى

ويستعد الكثيرون لـ عيد الأضحى المبارك بشراء ما يحتاجون إليه من طعام، وجاء سعر كيلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية كما يلي.

- كيلو اللحمة السوداني الطازج بـ195 جنيهًا.

- كيلو اللحمة البرازيلي المجمد بـ160 جنيهًا.

- كيلو اللحمة المفرومة الطازجة بـ190 جنيهًا.

- كيلو السجق الطازج بـ190 جنيهًا.

- كيلو البتلو المجمد بـ130 جنيهًا.

- كيلو الضأن المجمد بـ170 جنيهًا.

- كيلو البفتيك الطازج بـ195 جنيهًا.

- كيلو الكبدة الطازجة بـ195 جنيهًا.