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مقتل وإصابة 19 شخصا بسبب صواعق برق في الهند

كتب:

ا ش ا
10:14 ص | الخميس 22 يونيو 2023
أرشيفية

أرشيفية

ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم، أنّ 7 أشخاص بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون بعدما ضربت صواعق برق مقاطعة مالدا في ولاية البنغال الغربية.

مقتل وإصابة 19 شخصا جراء صواعق برق في الهند

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسؤولين هنود، قولهم إنّ أحد الأشخاص لقي حتفه في مدينة أولد مالدا، في حين توفي الستة الآخرين في منطقة كالياشاك، مشيرين إلى أنّه جرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

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