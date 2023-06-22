انتشال جثة شاب غرق في مياه بحر مويس بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقا خلال استحمامه في مياه بحر مويس بالشرقية، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بشأن بلاغا ورد من الأهالي بنطاق مركز كفر صقر، يشير إلى غرق شاب كان يستحم بمياه بحر مويس المار من نطاق المركز.

مصرع شاب غرقا بكفر صقر

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه وجمع التحريات حول الواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة، وأوضحت التحريات الأولية مصرع الشاب جمال.أ.ع يبلغ من العمر 19 عاما.

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان غريق

دفعت الحماية المدنية في محافظة الشرقية بفريق من الانقاذ النهري بعد إبلاغ الأهالي بغرق شاب بمياه بحر مويس، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة بعد انتشالها بمشرحة مستشفى كفر صقر لحين الانتهاء من تصاريح الدفن وقررت الجهات المعنية بعد الكشف الطبي عليه، وبيان غرقه نتيجة اسفكسيا الغرق وتسليمه لذويه.