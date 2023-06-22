منار مدربة سباحة تمتهن الجزارة في الشرقية: «شغلانة صعبة لكن والدي يستحق الدعم»

«بمسك الساطور وبقطع اللحمة للزبائن».. عبارة قالتها منار ابنة محافظة الشرقية، والتي تمتهن الجزارة بجانب عملها الرئيسي مدربة سباحة بإحدى الأكاديميات الخاصة، إذ اقتحمت عالم الرجال من أجل مساعدة والدها.

منار محمود، لم تتردد في لحظة أو تمتنع من مساعدة أسرتها وتعمل في الجزارة، رغم أنها فتاة جامعية، فالعمل بالنسبة لها عبادة قائلة إنها سعيدة بكونها جمعت بين الرياضة وعمل الجزارة، إذ ولدت لعائلة جدها الأكبر وأبنائه وأحفاده يعملون بحرفة الجزارة، وكانت تراهم منذ الصغر وهم يمارسون الصنعة، معلقة: «العيلة أبا عن جد بيشتغلوا في الجزارة، وكنت بقف مع بابا في المحل من صغري، وكنت بشوفه وفهمت أصل الشغلانة»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

اهتمت منار بدراستها منذ الصغر، وخاصة عند التحاقها بكلية التربية الرياضية، قائلة: «تفرغت لكليتي من أجل مستقبلي، وبعدها اقتحمت العمل بالجزارة لمساعدة أبي في المحل، كان لما يكون في زحمة بالمحل كنت بساعد ودلوقت بقيت أمد إيدي، وأقطع اللحوم وأسلم الزبائن، وبعدها بقيت أجهز البفتيك والمصنعات، وبجمع حاليا بين السباحة والجزارة».

«شغلانة الجزارة صعبة بس والدي يستحق أدعمه».. مضيفة أن أكثر ما يسعدها عندما يقرر والدها تخفيض أسعار اللحوم «بفرح إن الناس كلها هتقدر تشتري لحمة بسعر أقل من المحلات، وكفاية دعواتهم ليا».