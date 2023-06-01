رئيس «ناصر الجديدة» يتابع تنفيذ البنية الأساسية بـ«سكن كل المصريين»

اجتمع المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، مع ممثلي شركة أبناء حسن علام، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولى بالمدينة على مساحة 16000 فدان.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها لـ360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وجارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني للعمارات، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاَ لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، على الشركة المنفذة، بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.