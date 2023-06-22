«تضامن الشرقية» تنظم معرض ملابس مجاني لدعم 300 أسرة من الأكثر احتياجا

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، من الأيتام وغير القادرين، بقرى الصوة وعمريط وخلوة أبو مسلم ومساكن طابا مركز أبو حماد.

تنظيم المعرض لإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنّ تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين جرى استهدافهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

رصد الاحتياجات الرئيسية للأسر الأكثر احتياجا

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يجري وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أنّ المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أنّ هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.